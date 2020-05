Code für Whistleblower-Plattform SecureDrop freigegeben

Vor rund neun Monaten nahm sich der Netzaktivist und Entwickler Aaron Swartz das Leben. Bis zu seinem Ableben arbeitete Swartz gemeinsam mit Kevin Poulsen vom „Wired“-Magazin an einer Whistleblower-Plattform. Das Projekt wurde von der Freedom of the Press Foundation weitergeführt, die am Dienstag den Code für die Plattform unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlichte.

Auf Secure Drop, so der Name der Plattform, können Nachrichten und Dokumente hochgeladen werden, die zur sicheren Speicherung verschlüsselt werden. Jede Quelle, die die Plattform nutzt, wird ein Codename zugewiesen, über den sie mit Nachrichtenorganisationen kommunizieren kann, ohne die eigene Identität preisgeben zu müssen, heißt es in einer Aussendung der Freedom of the Press Foundation.