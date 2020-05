Datenschutz: EU droht US-Firmen mit drastischen Strafen

Sollte die neue EU-Datenschutzverordnung so umgesetzt werden wie geplant, müssten sich Firmen aus Drittstaaten an das Verbot halten, heimlich Daten europäischer Bürger an Geheimdienste wie die NSA zu übergeben. "Sollten sie das nicht tun, dann blühen sehr harte Strafen von bis zu zwei Prozent des Weltumsatzes", sagte Reding am Freitag in Berlin.