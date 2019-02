Deutsches Innenministerium fordert Tor-Verbot

In Deutschland will die Politik offenbar verstärkt gegen das Darknet vorgehen und zielt auch auf den Anonymisierungsdienst Tor ab, wie Heise berichtet. Günter Krings, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, erklärte demnach während der Eröffnung des 22. europäischen Polizeikongresses in Berlin: "Ich verstehe, warum das Darknet einen Nutzen in autokratischen Systemen haben kann. Aber in einer freien, offenen Demokratie gibt es meiner Meinung nach keinen legitimen Nutzen. Wer das Darknet nutzt, führt in der Regel nichts Gutes im Schilde. Diese einfache Erkenntnis sollte sich auch in unserer Rechtsordnung widerspiegeln."

Inwieweit der Ankündigung auch konkrete Gesetze folgen, ist aktuell aber noch völlig unklar. Das Tor-Netzwerk wird von vielen Internetandwendern nicht nur zur Umgehung von Zensur, sondern auch aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre genutzt. Aktuell nutzen monatlich rund zwei Millionen Menschen das Tor-Netzwerk.

Auch der österreichische Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zählte zu den Rednern bei der Eröffnung. Laut Heise „lobte“ er China für die Überwachungsmaßnahmen seiner Bürger. Demnach hätte das Land keine Hemmungen, erfolgreich die Datenschutzbedenken beim Analysieren der Bürger zu ignorieren. Die futurezone hat im Büro des Nationalratspräsidenten nachgefragt, wie diese Aussage zu werten sei, hat bislang aber noch keine Antwort erhalten.