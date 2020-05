Donald Trump droht Twitter abzudrehen

US-Präsident Donald Trump hat auf die erstmalige Kennzeichnung zweier seiner Tweets als irreführend mit einem Frontalangriff und einer Drohung reagiert. Ohne Twitter namentlich zu erwähnen warf er der Plattform und anderen sozialen Medien vor, konservative Stimmen zum Schweigen bringen zu wollen. "Wir werden diese stark regulieren oder sie abdrehen, bevor so etwas jemals geschehen kann", schrieb Trump vor kurzem auf Twitter.

Druck auf Twitter steigt

Der offenen Kriegserklärung des US-Präsidenten gegen Twitter und Co. waren zwei Tweets über angebliche Betrügereien bei Briefwahlen vorausgegangen. Twitter hatte diese mit einem weiterführenden Faktencheck markiert. Nach wochenlangen Tiraden, in denen Trump immer wieder auch Verschwörungstheorien in Zusammenhang mit dem bekannten US-Moderator Joe Scarborough und dessen längst widerlegte Involvierung in einen Todesfall einer Mitarbeiterin verbreitete, stand Twitter zunehmend unter Druck, auf die offensichtlichen Falschinformationen hinzuweisen.