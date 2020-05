E-Control: Energieversorger "zu blöd" für Smart Meter?

Boltz behauptet zudem, dass die Netzbetreiber die Entwicklung rund um Smart Meter „verschlafen“ hätten und es eine allgemeine Technologiefeindlichkeit im Land gebe. Es sei „kommoder nichts zu tun“ und die wirtschaftliche Lage der Branche sei „nicht so super“, sodass auch wenig Bereitschaft bestehe, ins Netz zu investieren. Er sehe durchaus die Probleme, es sei aber „nicht OK“, statt mehr Zeit zu verlangen, die Einführung per se in Frage zu stellen. In Italien seien problemlos in zwei Jahren 18 Millionen Smart Meter ausgerollt worden „und so viel blöder sind wir doch wohl nicht“, meint Boltz.

Im Gegenteil, könnte man meinen. Zur Einführung der Smart Meter in Italien lässt sich nämlich auf jeden Fall Folgendes sagen: Das Council of European Energy Regulators (CEER) hat in einem Bericht festgehalten, dass Italien die schlauen Zähler derzeit vor allem dazu einsetzen soll, säumigen Kunden den Strom abzudrehen. „Das volle Potenzial durch die neue Messtechnik wird in Italien derzeit nicht ausgeschöpft“, so die CEER.