"E-Voting wird kommen wie das Amen im Gebet"

A-Trust zufolge gibt es aktuell 200 Behörden-Services und 4000 Anwendungsmöglichkeiten aus der Wirtschaft. Alle zwei Sekunden findet eine Signatur statt. Eine weitere Verbesserung erwartet sich Butz durch die neue Plattform oesterreich.gv.at, die alle digital möglichen Amtswege zentral sammeln soll. Da das neue Portal im Detail erst im März offiziell präsentiert wird, durfte der A-Trust-CEO dazu noch wenig Auskunft geben. Ein starker Fokus soll aber darauf liegen, dass man "Amtswege künftig auch per Handy in der Straßenbahn erledigen kann - wenn man denn so will", sagte Butz.