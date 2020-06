EU-Kommission will Vorratsdaten wieder speichern

Erst im April dieses Jahres kippte der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung von 2006. Die damals zuständige EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström kündigte daraufhin an, keine neue Richtlinie anstoßen zu wollen. Eine neue Richtlinie auszuarbeiten dürfte sich als äußerst schwierig erweisen, denn das Kernproblem, dass mit einer Vorratsdatenspeicherung die Kommunikationsdaten aller EU-Bürger ohne konkreten Verdacht und Anlass gespeichert werden, bleibt erhalten. „Es ist aus juristischer Sicht nicht möglich, eine neue Regelung ohne massive Grundrechtseingriffe zu schaffen“, erklärte etwa Bernhard Fink, Vorsitzender des ÖRAK-Arbeitskreises für Grund- und Freiheitsrechte, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Der ÖRAK sprach sich für ein „klares Nein“ vehement gegen eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung aus.

In Österreich wurde die Vorratsdatenspeicherung erst am 1. Juli abgeschafft, nachdem sie vom österreichischen Verfassungsgerichtshof gekippt wurde. Eingeführt wurde sie am 1. April 2012. Seit der Abschaffung wurden sowohl vom Justizministerium als auch vom Innenministerium Versuche für eine Neuregelung gestartet. Zuletzt sprach sich Innenministerin Johanna Mikl-Leitner im Rahmen eines Treffens der EU-Innenminister für die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung in der Europäischen Union aus. Damit ist sie mit dem neuen EU-Innenkommissar offenbar einer Meinung.