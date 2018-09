EU-Parlamentarier stimmen über umstrittene Urheberrechtsreform ab

Die Reform, die die EU-Kommission 2016 angestoßen hatte, spaltet das Parlament seit Monaten. Am Mittwoch stimmt das Europaparlament über eine gemeinsame Position bei der Reform ab, mit der es anschließend in die Verhandlungen mit den EU-Staaten gehen könnte. Etliche Politiker aus verschiedenen Fraktionen äußerten jedoch Kritik an Voss' Kompromissvorschlag und kündigten an, diesen nicht unterstützen zu werden.

Insgesamt liegen 252 Änderungsanträge zum Original-Entwurf der Kommission vor, über die, wie es derzeit aussieht, am Mittwoch einzeln abgestimmt werden wird. Manche der Texte sehen das ersatzlose Streichen von Upload-Filtern vor, andere haben diese Passagen so geschickt umformuliert, dass es sich zwar nicht mehr nach Filter liest, aber am Ende technisch gesehen dennoch darauf hinausläuft. Welche Fraktion derzeit welche Änderung bevorzugt, hat die EU-Abgeordnete Julia Reda in einem Blogposting zusammengefasst.

Die Abstimmung im EU-Plenum beginnt am Mittwoch in der Mittagszeit.