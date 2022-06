EU geht gegen anonyme Krypto-Transaktionen vor

Die EU will Krypto-Transaktionen nachverfolgbar machen - egal, wie hoch der Betrag ist. Das soll Geldwäsche unterbinden.

Die EU fokussiert sich bei den Maßnahmen gegen Kryptogeldwäsche auf die Stelle, an der Bitcoin, Ether und andere Digitalwährungen in herkömmliches Geld wie Euro oder US-Dollar umgetauscht werden. Daher bleiben direkte Transfers zwischen Inhabern von plattformunabhängigen Kryptogeldbörsen oder -wallets außen vor. Sie wären aber ohnehin schwer zu kontrollieren .

Es spielt dabei keine Rolle, wie hoch der überwiesene Betrag ist. Im Fall einer Ermittlung wegen Geldwäsche oder Terrorismus müssen die Anbieter die Information auch an die zuständigen Behörden weiterleiten.

Die EU geht schärfer gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin vor. Die EU-Länder und das Europäische Parlament einigten sich in der Nacht auf Donnerstag auf ein Gesetz, um Krypto-Überweisungen nachverfolgbar zu machen. Somit müssen Kryptoplattformen künftig Informationen über Sender*in und Empfänger*in ermitteln, wenn sie Transaktionen abwickeln.

Bevor das Gesetz offiziell in Kraft tritt, müssen das EU-Parlament und die Länder es noch formell abnicken. Am Donnerstagnachmittag treffen sich die Unterhändler der Institutionen, um weitere einheitliche Regeln für den Kryptowährungsmarkt in der EU zu verhandeln.

Piratenpartei gegen neue Regelung

Der Europaabgeordnete der Piratenpartei Patrick Breyer, der im Innenausschuss gegen das Verhandlungsmandat gestimmt hat, kommentiert dazu: "Diese Regeln werden gesetzestreue Bürger ihrer finanziellen Freiheit berauben." So seien etwa Oppositionelle wie Alexej Nawalny zunehmend auf anonyme Spenden in virtuellen Währungen angewiesen.

Zudem warnt Breyer auch vor der schleichenden Abschaffung von realem und virtuellem Bargeld. "Es drohen Negativzinsen und eine jederzeitige Abschaltung der Geldversorgung. Wir sollten ein Recht darauf haben, online bezahlen und spenden zu können, ohne dass unsere Finanztransaktionen personalisiert aufgezeichnet werden", gibt Breyer in einer Aussendung bekannt.

