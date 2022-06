Nordkorea verliert durch Krypto-Crash Millionen

Die Kursverluste an den Kryptobörsen haben auch Gelder in Millionenhöhe vernichtet, die von nordkoreanischen Hackern in den vergangenen Jahren bei Angriffen erbeutet wurden. Dadurch gerät auch die Finanzierung des nordkoreanischen Waffenprogramms in Gefahr, berichtet The Verge unter Berufung auf südkoreanische Regierungsbeamte.

Millionenverluste

Laut der Blockchain-Analysefirma Chainalysis haben ältere noch ungenutzte nordkoreanische Kryptobestände, die zwischen 2017 und 2021 erbeutet wurden, seit Jahresbeginn mehr als 100 Millionen Dollar an Wert verloren.

Der Analyst Nick Carlsen von TRM Labs beziffert allein den Kursverlust von Kryptowährungen, die bei einem Angriff im Jahr 2021 gestohlen wurden, auf mehrere 10 Millionen Dollar.

Weil Kryptowährungen immer wieder transferiert und etwa von Ethereum in Bitcoin oder andere Coins getauscht würden, ließen sich die Verluste nicht genau eruieren, sagte Carlsen.

Kryptobestände von "grundlegender Bedeutung"

Nach Schätzungen südkoreanischer Experten soll Nordkorea heuer bereits mehr als 600 Millionen Dollar für Raketentests ausgegeben haben. Kryptowährungen, die bei Ransomware-Attacken oder Angriffen auf Kryptobörsen erbeutet wurden, sind laut der UNO für das Umgehen von Sanktionen und das Waffenprogramm des Landes von "grundlegender Bedeutung".

Allein 2019 sollen Cyberangriffe mehr als 2 Milliarden Dollar für das Raketenprogramm in das Land gespült haben. Nordkorea stellt in Abrede, mit solchen Angriffen in Zusammenhang zu stehen.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.