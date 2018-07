F-Secure: Österreich ist das häufigste Ziel von Hackerangriffen

Port Scanning

F-Secure zählt nach eigenen Angaben alle Zugriffe als Angriff, die verdächtig erscheinen. Dazu zählen auch „Aufklärungsmaßnahmen“ (Port Scans): Hacker durchforsten das Internet nach Servern, die für bestimmte Schwachstellen anfällig sind. Die Server werden daraufhin angegriffen, mit Malware infiziert und in ein sogenanntes Bot-Netzwerk eingegliedert.

Diese Bot-Netzwerke bestehen oftmals aus tausenden infizierten Geräten, mit denen gezielt andere Server angegriffen und deren Betreiber erpresst werden. In Österreich wurden unter anderem Mobilfunker A1, das österreichische Außenministerium, die Nationalbank und der Flughafen Wien auf diese Art und Weise attackiert. Anfang März verzeichnete der Kärntner IT-Dienstleister Anexia eine Attacke mit 700 Gigabit pro Sekunde, die bislang größte ihrer Art in Österreich. "Es ist nicht überraschend, dass Österreich immer mehr in den Fokus rückt", sagt Harald Wenisch, Sachverständiger für IT und Sicherheitsthemen, der gegenüber der futurezone auf die steigende Wirtschaftsspionage verweist.