FBI-Agenten missbrauchten NSA-Datenbank

Informationen über sich selbst, über Freunde, Bekannte, Verwandte, Mitarbeiter: Diese sind alle in einer NSA-Datenbank gespeichert, auf die das FBI Zugriff hatte. Nun wurde bekannt, dass Agenten zwischen 2017 und 2018 zahlreiche Informationen in zehntausenden Suchanfragen abgefragt hatten, ohne Befehl, also völlig auf eigenes Ermessen. Damit haben sie in den USA gegen das Gesetz verstoßen, das US-Bürger vor staatlichen Übergriffen schützt.