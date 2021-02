fuzo explains...was ist dran an Clubhouse?

Doch wie funktioniert die App und warum ist der Datenschutz problematisch? futurezone-Redakteurin Barbara Wimmer gibt euch in der neuen Folge "fuzo explains..." einen Überblick.

Derzeit verbreitet sich eine neue Social-Media-App namens Clubhouse. Im Silicon Valley entwickelt setzt Clubhouse rein auf Audio. Es ist damit möglich, verschiedenen Personen in Talk-Runden zuzuhören, wie sie sich zu bestimmten Themen austauschen.

Jeden Donnerstag neu

"fuzo explains..." ist das wöchentliche Erklärformat der futurezone. Patricia Bartos, Barbara Wimmer und David Kotrba schauen sich an, was in der Tech- und Wissenschaftswelt gerade los ist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.