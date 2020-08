„Gesamte Überwachung ist schwer zu überblicken“

Videoüberwachung, IMSI-Catcher, kleiner Lauschangriff, Bodycams oder Fluggastdaten: All diesen Begriffen gemein ist, dass es sich dabei um Überwachungsmaßnahmen handelt, die der Staat in Gesetzen festgeschrieben hat. In welchen, ist oft auch für Experten schwer zu überblicken, wie die Juristin Angelika Adensamer am Donnerstag in einer Pressekonferenz erklärt.

Undurchsichtige Gesetze

„Es ist schwierig, alle Befugnisse zu überblicken: Etwa, wer was wann ermitteln darf, in welchen Datenbanken was gespeichert wird und wer darauf Zugriff hat. Die Befugnisse sind über mehrere Gesetze hinweg verteilt und es ist daher alles etwas undurchsichtig – selbst für Experten“, so die Datenschutz-Spezialistin.

Sie hat zusammen mit der Bürgerrechtsorganisation epicenter.works das „Handbuch Überwachung“ präsentiert, welches sie für die NGO herausgebracht hat. Darin werden die einzelnen staatlichen Überwachungsarten aufgelistet, eingeordnet und anhand von veröffentlichten Zahlen erklärt. Zudem gibt es einen Überblick über die einzelnen Gesetze, mit denen staatliche Überwachung geregelt ist.