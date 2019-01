Gesetz gegen Hass im Netz soll bald präsentiert werden

Angesichts zuletzt wieder vermehrt verzeichneter Hasspostings im Internet - vor allem gegen das Neujahrsbaby sowie den auch am 1. Jänner geborenen Sohn von Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) - hat Medienminister Gernot Blümel ( ÖVP) am Donnerstag eine baldige gesetzliche Regelung in Aussicht gestellt.

"Die im November eingesetzte Arbeitsgruppe arbeitet bereits an der konkreten gesetzlichen Ausformulierung. Die Ergebnisse werden, sobald sie auf dem Tisch liegen, der Öffentlichkeit präsentiert", teilte Blümel in einer Aussendung mit.