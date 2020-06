Ich bin Terrorist!? - Protest gegen Vorratsdatenspeicherung

„ Grundrechte verteidigen sich nicht von selbst“, sagte Thomas Lohninger, Geschäftsführer des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung (AK Vorrat), im Gespräch mit der futurezone. Zusammen mit rund 50 anderen Aktivisten protestierte er am Dienstag vor dem Innenministerium gegen die ausuferenden Forderungen der europäischen Innenminister nach mehr Überwachung.

„Ich bin Terrorist!?“ stand in Ahnlehnung an „Je suis Charlie“ in verschiedenen Sprachen auf den Schildern. Damit wollen die Aktivisten die Frage aufwerfen, ob wir jetzt alle Terroristen sind, weil wir alle überwacht werden sollen - etwa mit Vorratsdatenspeicherung oder Fluggastdatenspeicherung. Beide Formen der Überwachung stellen alle Menschen gleichermaßen unter Generalverdacht. So kam der Slogan, der für viele Menschen auf den ersten Blick abschreckend wirken mag, zustande.