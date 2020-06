Ruf nach mehr Überwachung: "Politiker sind arme Schweine"

Keine zwei Tage hat es gedauert, bis nach dem Terroranschlag in Paris auf die Mitarbeiter des Satire-Magazins „Charlie Hebdo“ erste Forderungen nach mehr Überwachung laut wurden. Für den Sicherheitsforscher Reinhard Kreissl, Leiter des Vienna Center for Societal Security, war das so klar wie „das Amen im Gebet“. Doch aus Kreissls Sicht führt mehr Überwachung, vor allem eine pauschale Überwachung aller Bürger, in eine Sackgasse. In Frankreich gibt es seit 2006 bereits die Vorratsdatenspeicherung. Der jüngste Terroranschlag konnte dadurch, wie berichtet, nicht verhindert werden.