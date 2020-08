Kein Stromvertrag wegen falschem "Kreditscore"

In Österreich bekam ein Wissenschaftler, der über ein regelmäßiges Einkommen und einen guten Verdienst verfügt, keinen Vertrag mit dem Energielieferanten seiner Wahl, weil er als „nicht kreditwürdig“ eingestuft wurde. Seine Anmeldung war abgelehnt worden, als Begründung bekam er zu hören, dass seine Bonität zu niedrig sei. "Ich war total verdutzt, weil ich noch nie Schulden hatte. Die Absage kam binnen einer Stunde und ich habe mich gewundert, warum das so schnell ging. Deshalb habe ich nachgefragt", sagt der Betroffene zur futurezone. "Ich war verunsichert und hatte Angst, dass es ein tiefergreifendes Problem gibt, weil man hört ja öfters, dass es Fehler bei den Kreditinstituten gibt."

Er bekam als Auskunft des Energieanbieters, dass sein „Kreditscore“ bei 446 Punkten liege, man aber erst ab „mindestens 650“ einen Vertrag bekäme. Der Energielieferant bezog sich dabei auf die Auskunft der CRIF. CRIF ist der „führende Anbieter von Kredit- und Bonitätsinformationen der österreichischen Wirtschaft“ und errechnete laut Auskunft des Energielieferanten den Score.

Selbstauskunft an die CRIF

Da der Wissenschaftler sich nicht erklären konnte, wie das niedrige Ergebnis über ihn zustande gekommen war, stellte er eine Selbstauskunft bei der CRIF. Die Kreditauskunftei sagte ihm dann, dass über ihn keine „personenbezogenen Daten“ gespeichert seien außer Name, Geburtsdatum und Anschrift. "Aus diesen Daten haben sie anscheinend meinen Score ausgerechnet", so der Forscher. "Ich habe ein geregeltes Einkommen für mehrere Jahre und die monatlichen Stromkosten von 20 Euro hätte ich definitiv zahlen können."

Der Betroffene wandte sich an den Verein noyb.eu, der Konsumenten in Fragen berät und vertritt, die mit Datenschutzproblemen zu tun haben. "Ich bin aus dem Ausland nach Österreich gezogen und deshalb gibt es von mir noch keine Daten. Es kann nicht sein, dass man von Leuten, von denen man keine Daten hat, einen negativen Score ermittelt", so der Forscher, der in Klosterneuburg für mehrere Jahre lang einen Arbeitsvertrag hat.