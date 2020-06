Aus dem Online-Verhalten wird Kreditwürdigkeit berechnet

Im Gespräch mit der futurezone kritisiert Christl, die fehlende Transparenz: "Es wäre mehr als wünschenswert, dass Kunden und Konsumenten eine Einsicht haben, anhand welcher Daten derartige Entscheidungen getroffen werden." Ganz generell wäre es wichtig, wenn über derartige Praktiken von Unternehmen mehr an die Öffentlichkeit gelangen würde, wünscht sich Christl.

"Wenn wir in Zukunft in einer Gesellschaft aufwachen, in der digitale Überwachung omnipräsent ist, dann könnte das einen massiven Einfluss auf unser Leben, Verhalten und unsere Möglichkeiten haben. Wir müssen aufpassen, dass das Informationszeitalter nicht zu einer Art digitalen Technokratie wird", warnt Christl. Gleichzeitig ist er aber davon überzeugt, dass man Informationstechnologie auch anders einsetzen kann.