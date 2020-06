So durchleuchten Unternehmen unser Verhalten im Web

Gefühlsabhängige Werbung

Auf Grundlage des Dogmas, dass Werbung in emotionalen Momenten am besten funktioniert, hat das US-Werbeunternehmen MediaBrix ein System entwickelt, das in Echtzeit die Emotionen von Computerspielern analysiert.

Während sogenannter "Breakthrough Moments" wird etwa den Nutzern gezielt Werbung eingespielt. Mit diesem "Emotional Targeting" soll MediaBrix in den USA mittlerweile über 45 Millionen monatliche Nutzer erreichen. Auch Samsung und Microsoft haben bereits Patente angemeldet, mit denen sie ähnliche Methoden verfolgen.

Facebook-Likes verraten Persönlichkeit

Bei einer Studie über Facebook-Likes, an der fast 60.000 US-Bürger teilgenommen haben, wurde festgestellt, dass mit ziemlich hoher Genauigkeit allein anhand von Facebook-Likes auf ethnische Zugehörigkeit, politische Einstellung, Religion, Beziehungsstatus, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder auch Nikotin-, Alkohol und Drogenkonsum geschlossen werden kann. Dass das Liken von Postings, Kommentaren oder Pages auf Facebook Rückschlüsse auf so manche Charaktereigenschaft zulässt, klingt allerdings zunächst eher weniger überraschend.

Das Bemerkenswerte daran ist allerdings, dass diese Persönlichkeitsprognosen nicht anhand expliziter Faktoren, wie etwa das Liken der Facebook-Gruppe "Being Gay" erstellt werden können, sondern anhand schwacher Indikatoren. So wird etwa davon ausgegangen, dass beispielsweise Vorlieben für " Britney Spears" oder "Desperate Housewives" Hinweise für männliche Homosexualität seien.

Digitale Spuren

Eine Studie von Microsoft Research hat Bing-Suchanfragen von 3,3 Millionen Usern untersucht und ist dabei zum Ergebnis gekommen, dass dadurch das Alter der Nutzer mit einer Zuverlässigkeit von 74 Prozent abgeschätzt werden kann, das Geschlecht sogar mit 80 Prozent.

Außerdem konnte Geschlecht, Alter, Bildungsgrad und beruflicher Tätigkeit, wie etwa Top Management, mittleres Management, Bauer, Handwerker, Kleinunternehmer, Angestellter oder Arbeiter aus anonymen Webserver-Log-Dateien mit einer relativ niedrigen Fehlerwahrscheinlichkeit prognostiziert werden. Die Fehlerrate bei der Vorhersage der beruflichen Tätigkeit war nicht höher als drei Prozent und beim Bildungsgrad nicht höher als vier Prozent.