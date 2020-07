Lobbyplag zeigt, welche Länder EU-Datenschutz verhindern

Nun hat das Projekt Lobbyplag sich durch 11.000 Seiten an EU-Dokumenten gewühlt, um rauszufinden, welche EU-Länder im Ministerrat die meisten Vorschläge zur Abschwächung des EU-Datenschutzes eingebracht haben. Auf Lobbyplag.eu ist das Ranking der Politiker sichtbar. Die Liste wird angeführt von Thomas De Maiziere, dem deutschen Innenminister, der stolze 51 Änderungswünsche eingebracht hat, die den Datenschutz abschwächen. Im Ranking dicht auf den Fersen ist Maiziere Simon Hughes von Großbritannien sowie Frances Fitzgerald aus Irland. Weitere Datenschutz-Abschwächungen stammen aus der Tschechischen Republik, Schweden, Belgien, Niederlande und Frankreich.

Österreich befindet sich im Ranking der EU-Länder, die sich für Datenschutz eingesetzt haben, an zweiter Stelle hinter Ungarn. Dass Österreich sich für einen hohen Datenschutzstandard eingesetzt hat, hat die futurezone bereits vergangene Woche berichtet. Doch wie die Analyse von Lobbyplag zeigt, hat Ungarn noch ein paar weitere Vorschläge eingebracht, die als positiv für einen starken Datenschutz zu bewerten sind. Vera Jourova von der EU-Kommission, die ebenfalls in der DAPIX-Gruppe mitverhandelt un die Kommission vertritt, hat sich im Vergleich zu allen EU-Mitgliedsstaaten übrigens am meisten für eine starke EU-Datenschutzverordnung eingesetzt. Hinter Österreich sind nur noch Griechenland und die Schweiz auf der Seite derjeniger zu finden, die sich für Datenschutz stark machen.