Digitale Spuren: Eine Doppelgängerin aus Google-Daten

Das Experiment sah vor, dass die beiden sich kennenlernen und die Schauspielerin die junge Frau mit ihren Suchergebnissen, und damit mit vielen geheimen Details aus ihrem Leben, konfrontiert. Daraus entstand „ Made to Measure “, eine TV-Dokumentation, die am 1. September um 22.15 Uhr im WDR ausgestrahlt wird, sowie eine begleitende Webseite, die seit wenigen Tagen online angesehen werden kann: madetomeasure.online Das Kollektiv Laokoon hat zusammen mit Forscher*innen des Stanford Media and Personality Labs Verhaltensweisen abgeleitet, die der Datensatz zutage gebracht hat und daraus ein umfangreiches Persönlichkeitsprofil abgeleitet. Ihre Doppelgängerin, gespielt von der Wiener Schauspielerin Nathalie Köbli , hat die Tirolerin in der Dokumentation damit konfrontiert. Es gab dabei auch einen besonders emotionalen Moment, bei dem es der Tirolerin schlichtweg zu viel wurde und sie das Experiment abbrach.

Produkt-Platzierungen in Krisenzeiten sind gefährlich

Manche Google-Suchen, die von der Schauspielerin nachgestellt wurden, waren geprägt vom alltäglichen Leben der Tirolerin. Als sie in einem Nobel-Hotel in London zu arbeiten anfing, suchte sie etwa vermehrt nach Patisserie-Rezepten. Als sie krank wurde, gab sie unzählige Verdachtsdiagnosen diverser Krankheiten ein.

All diese Daten wurden nicht nur von der Künstler-Gruppe genutzt, sondern auch von Google selbst, um ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Die Tirolerin suchte etwa in einer Phase ihres Lebens häufig nach Diätprodukten und Proteinpulver. In Folge wurden ihr Produkte angezeigt, die den Drang, solche Mittel zu konsumieren, noch verstärkten. Das kann gefährlich werden.

So befand sich die Tirolerin gerade in einer Krise. Algorithmen nutzen instabile Lebensphasen wie diese beinhart aus, um Produkte zu platzieren, die dort genau dann eigentlich gar nichts verloren haben. Diese Praxis kommt in „Made to Measure“ sehr eindrucksvoll ans Tageslicht. Problematisch ist auch, dass die Systeme dazu neigen, aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen und einem Werbeanzeigen auch dann einblenden, wenn man etwas hinter sich gelassen hat. Dies erhöht die Gefahr eines Rückfalls.

Nicht alle Suchen haben mit einem selbst zu tun

Doch nicht alle Google-Suchergebnisse haben tatsächlich etwas mit der Person zu tun, die man glaubt, vor sich zu haben. Die Tirolerin konnte etwa eine Vermutung ganz klar zurückweisen: „Dazu bin ich eine zu große Hosenscheißerin“, sagte sie auf die Annahme, dass ihre Google-Suche zur Wirkung einer bestimmten Droge etwas mit ihrem eigenen Konsumverhalten zu habe. An andere Suchanfragen konnte sie sich schlichtweg nicht mehr erinnern. Das heißt: Auch der Algorithmus irrt mal, wenn er glaubt, alles über einen zu wissen.

Wer sich „Made to Measure“ online ansieht, wird übrigens selbst Teil eines Experiments: Für die Dauer des Besuchs stimmt man als Nutzer*in zu, dass Laokoon die Aktivitäten anhand von Geräte- und Browsereinstellungen nachvollziehen darf. Am Ende wird alles ausgewertet und man bekommt ein Persönlichkeitsprofil mitgeliefert. Schließt man das Browser-Fenster, werden die Daten allerdings wieder gelöscht. Das Persönlichkeitsprofil lässt sich runterladen und speichern, sofern man darauf nach dem Ansehen der Dokumentation noch die Lust verspürt.