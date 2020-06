Malte Spitz: “Staat lässt Firmen Daten für sich sammeln”

“Was macht ihr mit meinen Daten?”, fragt der deutsche Grünen-Politiker Malte Spitz im Titel seines Buches. Und diese Frage ist auch Programm: Spitz hat sich die Mühe gemacht, nachzuforschen, welche seiner Daten wo gespeichert, wie viel überhaupt gesammelt wird. Das Recht auf Auskunft darüber hat grundsätzlich jeder, doch oft ist es gar nicht so leicht, diese auch zu erhalten. So hat auch Spitz im Zuge seiner Recherchen die Erfahrung gemacht, dass viele Auskünfte lückenhaft sind und schnell Überforderung bemerkbar wird, fragt ein Bürger nach jenen Informationen, die über ihn gesammelt werden.

Die futurezone hat Malte Spitz zum Interview getroffen und mit ihm über die Arbeit zu seinem Buch, Datensicherheit und mögliche Konsequenzen gesprochen.

futurezone: Sie haben recht genau herausgefunden, was über Sie an Informationen gespeichert wird - bleibt letztlich die Frage, wie geht man mit der Erkenntnis um?

Malte Spitz: Ich bin natürlich in einer etwas schizophrenen Situation - einerseits nur für mich als Individuum, andererseits als jemand, der in der Politik tätig ist, und daraus auch Forderungen ableiten sollte. Die grundlegende Idee war: Ich frage als Malte Spitz. Ich habe gemerkt, dass ich selber mein Verhalten ändere. Zum Beispiel habe ich meinen E-Mail-Anbieter getauscht. Aber auch beim Hotelbuchen buche ich nicht alles andere gleich auf einer Plattform mit, ich buche lieber einzeln, um meine Informationen an zwei separaten Stellen zu haben. Insgesamt ist auch meine Sensibilität noch einmal angestiegen.

In welchem Bereich zum Beispiel?

Ich habe Erkenntnisse gewonnen über Dinge, die mir vorher nicht bewusst waren. Im Gesetz steht etwa, dass Ärzte die Diagnosen an die Krankenkasse melden. Ich dachte früher immer, der Arzt meldet, dass ich da war. Aber dass zum Beispiel beim Blutabnehmen auch weitergegeben wird, wonach im Blut untersucht wurde, und was die Diagnose des Arztes genau war, das war mir nicht so bewusst. Da fängt man schon zu denken an, was wäre, wenn es wirklich um etwas Ernstes geht, will man, dass das außer dem Arzt und vielleicht der engsten Familie noch jemand weiß? Da überlege ich schon, darum zu bitten, dass der Arzt vielleicht etwas “Banales” aufschreibt, um abrechnen zu können, um gewisse Spuren gar nicht erst zu hinterlassen.

Wie groß war letztlich Ihr Aufwand, all die Informationen und Auskünfte über Ihre Daten einzuholen? Ist das etwas, dass einem Normalbürger überhaupt zumutbar ist?

Der erste Schritt, einen Antrag zu stellen, ist nicht sonderlich aufwendig. Man schickt ein Standardschreiben, dafür gibt es auch Vordrucke, und dann beginnt eigentlich erst die Arbeit: Dass man die Antwort - wenn denn eine kommt - auch ein bisschen kritisch reflektiert. Wenn eine Fluglinie sagt, sie hat nur Anschrift und Vielfliegernummer, dann kann das nicht stimmen. Da müssten zum Beispiel Zahlungsdaten sein, Daten zu Gepäck, Stornierungen, etc. Statt ein zweites Mal hinzuschreiben oder nachzufragen, brechen dann aber viele Leute ihre Anfrage ab.

Zuerst einmal müssen die Menschen aber wohl wissen, dass sie dieses Recht auf Auskunft überhaupt haben.

Das ist richtig, das wissen total wenige. Und daher nehmen das auch sehr wenige in Anspruch. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen und staatliche Stellen damit total überfordert sind.

Wie können die Menschen besser auf diese Dinge aufmerksam werden?

Ich denke, mittlerweile haben viele die sogenannte Ökonomisierung der Daten begriffen. Die Leute wissen, dass Daten gesammelt und damit auch Geld verdient wird und ich glaube, es setzt auch ein Reflex ein, dass man dafür etwas zurück will. Sich Auskunft einzuholen ist zwar nicht in erster Linie dazu da, Unternehmen die Arbeit schwieriger zu machen. Aber zu sagen, ihr müsst mir für das alles schon auch etwas zurückgeben, ist zumindest ein Ansatz. Wenn es die Motivation ist, dass Menschen mit der Auskunft Unternehmen einfach nur “ärgern” wollen, dann ist das zwar nicht meine Intention, aber es ist auch recht. Hinzu kommt natürlich Aufklärungsarbeit, aufzeigen, das jeder betroffen ist.

Etwas zu wissen, bewegt trotzdem nicht viele Menschen dazu, ihr Verhalten großartig zu ändern. Wenn man sich etwa ansieht, was sich nach den Snowden-Enthüllungen tatsächlich getan hat, gewinnt man haupstächlich den Eindruck, dass eine gewisse Ohnmacht herrscht. Wie viele Menschen machen den Schritt und wechseln zum Beispiel ihren Mail-Anbieter?

Ich glaube, dass das Problem der Debatte der vergangenen eineinhalb Jahre war, dass das Thema für viele Menschen einfach ganz ganz weit weg ist. Irgendein US-Geheimdienst sammelt irgendwelche Daten, es geht um exorbitant große Zahlen, es ist einfach nicht greifbar. Und wir sind hier eben auch in der glücklichen Situation nicht in einem Land zu leben, wo wir jeden Tag darum fürchten müssen, ins Gefängnis zu kommen oder dass eine Drohne angeflogen kommt und wir sind tot.

Trotzdem glaube ich, werden die Leute mehr Bewusstsein erlangen, wenn sie sehen, wo überall Daten gesammelt werden. Da geht es ja gar nicht zuerst um Google oder Facebook oder das Internet überhaupt - es wird im klassischen Alltagsleben total viel gespeichert. Und zweitens werden immer mehr Unternehmen aus der sogenannten alten Wirtschaft auf das Datensammeln aufmerksam, Stichwort: Generali Versicherung. Es geht darum, aufzuzeigen: Wo betrifft es wirklich jeden von uns und wo gibt es kein Entkommen, weil man gar nicht die Wahl hat - etwa wenn es um einen Arztbesuch geht.