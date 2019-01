Max Schrems: "Für Google sind 50 Millionen Euro fast nichts"

Max Schrems hatte bei der Behörde mit seinem Verein noyb.eu eine Beschwerde in Frankreich eingebracht, ebenso wie die NGO "La Quadrature Du Net". Die NGO zeigt sich ebenso erfreut darüber, dass ihre Beschwerde erste Konsequenzen nach sich zieht.

Doch diese beiden war nicht die Einzige, denn an dem Tag folgten noch weitere: In Österreich wurde eine Beschwerde gegen Facebook bei der Datenschutzbehörde eingebracht. In Hamburg war WhatsApp dran und in Belgien ging man gegen Instagram vor. Der Grund: Alle Unternehmen haben ihre Nutzer mit dem Stichtag „25. Mai“ dazu gezwungen, den neuen Datenschutzbestimmungen zuzustimmen und zwar ohne Alternative. Die Entscheidung der französischen Behörde ist nun die erste. Die anderen Behörden haben bisher noch nicht reagiert. In Zukunft werde daher der Druck auf die Datenschutzbehörden steigen, ist Schrems überzeugt.