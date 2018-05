Max Schrems reicht Beschwerden gegen Facebook, WhatsApp, Instagram und Google ein

„Facebook hat sogar Konten von Nutzern geblockt, die keine Zustimmung gegeben haben. Nutzer hatten am Ende keine Wahl, außer auf den Button zu drücken oder das Konto zu löschen. Das ist schlichtweg Erpressung“, sagt Max Schrems, Jurist, Datenschutzaktivist und Gründer von noyb.eu. Diese „Friss oder Stirb“-Taktik sei schlichtweg nicht mit der neuen Datenschutzgrundverordnung vereinbar, heißt es in einer Aussendung von noyb.eu.

Es ist nicht die erste Beschwerde, die Max Schrems gegen Facebook einbringt. Bisher hat er dies direkt in Irland machen müssen, beim Firmensitz des IT-Riesens in Europa. Nun, seit dem dem heutigen Tag, wendet man sich als Nutzer bei einer Beschwerde zuerst an die heimische Datenschutzbehörde. Andrea Jelinek, Leiterin der österreichischen Behörde, sieht diese "gut gerüstet". Man habe damit gerechnet, dass es gleich am ersten Tag zu Beschwerden kommen werde, so Jelinek.

"Das ist verboten"

„Die DSGVO verbietet einen solchen Zwang zur Zustimmung und sieht auch ein Kopplungsverbot vor.“ Das bedeutet, dass man bestimmte Dienstleistungen nicht mehr davon abhängig machen, ob ein Nutzer eine Zustimmung zur Datennutzung gibt. „Viele Nutzer wissen noch gar nicht, dass diese bisher übliche Art, die Leute zur Zustimmung zu zwingen, nun zum Glück verboten ist“, sagt Schrems.

Die DSGVO würde die Datenverarbeitung auch weiterhin erlauben, die für die Dienstleistung notwendig ist. „Aber eben keine für Werbung oder andere Zwecke, die für das Produkt selbst nicht notwendig sind.“ Die Beschwerden sollen auch „Signalwirkung“ haben, dass große Unternehmen nicht aufgrund ihrer „Zwangszustimmungen“ Vorteile gegenüber kleine Firmen haben, die sich derartige Aktionen nicht leisten können.