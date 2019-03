Medienminister Blümel wirft Online-Giganten "Diebstahl" vor

"Online-Giganten machen Milliarden-Gewinne mit den Inhalten, die andere in harter Arbeit schaffen – ohne zu fragen und ohne zu bezahlen. Das ist Diebstahl im digitalen Raum!" schreibt der österreichische Medienminister Gernot Blümel ( ÖVP) in einem Brief an die EU-Abgeordneten, die am Dienstag über die Urheberrechtsreform abstimmen werden. "Was in der analogen Welt gilt, muss auch in der digitalen gelten. Wenn man in der analogen Welt geistiges Eigentum nicht stehlen darf, darf man es auch in der digitalen nicht. Genau das passiert aber derzeit."

Worauf sich Blümel bezieht

Blümel bezieht sich dabei auf das sogenannte Leistungsschutzrecht und "Artikel 11". Nachrichten-Aggregatoren wie Google News oder Facebook sollen sogenannte Snippets, beispielsweise Titel und Anreißer von Artikeln, in ihren Suchergebnissen nicht mehr kostenlos anzeigen dürfen. Es dürfen lediglich einzelne Wörter oder „ganz kurze Ausschnitte“ ausgespielt werden.

Das Recht soll bis zu fünf Jahre nach der Publikation gelten. Medienverlage wollen sich über diesen Weg einen Anteil an den Werbeeinnahmen sichern, die Google und andere Plattformen mit Anzeigen rund um die Teasertexte und Links zu Verlagsangeboten generieren. Ähnliche Regelungen in einzelnen Mitgliedstaaten sind zuvor aber gescheitert.

Lobbying und Desinformation

"Wir haben in den letzten Monaten eine riesige Welle des Lobbying und der Desinformation zu diesem Thema miterlebt. Es wurde enorme Verunsicherung erzeugt – mit Behauptungen, die nichts mit den Tatsachen und der Realität zu tun haben. Lassen Sie sich bitte davon nicht beeinflussen", geht der Brief weiter.

Das Wort "Upload-Filter" fehlt im gesamten Brief genauso wie das Wort "Leistungsschutzrecht". Es ist daher nicht konkret nachvollziehbar, auf welches "Lobbying" sich der Medienminister konkret bezieht. Im Gegensatz zum deutschen Europa-Abgeordneten Daniel Caspary ( CDU) bleibt Blümel in seinem Brief äußerst vage, was oder wen er genau meint. Caspary warf am Wochenende eine wilde Behauptung in den Raum, die mittlerweile als widerlegt gilt. "Wenn amerikanische Konzerne mit massivem Einsatz von Desinformationen und gekauften Demonstranten versuchen, Gesetze zu verhindern, ist unsere Demokratie gefährdet", sagte Caspary.

Auch der EU-Budgetkommissar Günther Oettinger kritisierte in der "Bild"-Zeitung (Montag), dass Lobbyarbeit von großen Online-Plattformen hinter den Protesten stehe. Diese hätten "viel Geld für die Lobbyarbeit gegen unseren Vorschlag ausgegeben", so Oettinger in Anspielung auf IT-Riesen wie Google oder Facebook.