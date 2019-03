Urheberrecht: Das Internet als Kampfplatz um Inhalte

Wie geht es jetzt weiter?

Das EU-Parlament entscheidet am Dienstag im Plenum darüber, ob der EU-Urheberrechtsreform zugestimmt wird. Weil die Debatte so aufgeladen ist, könnte die Reform hier mit guter Wahrscheinlichkeit noch scheitern. Bis zuletzt gab es im Parlament wegen der umstrittenen Passagen Bestrebungen im Parlament, die Einigung wieder aufzumachen. Kommt es am Dienstag zu keinem positiven Ergebnis, geht die Reform in die nächste EU-Legislaturperiode – und der ganze Prozess müsste neu beginnen. Wird die Reform beschlossen, haben die EU-Länder zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzuwandeln. Dann werden die Kritiker die Einigung wohl vor den Europäischen Gerichtshof ( EuGH) bringen. Der entscheidet übrigens unabhängig von der Urheberrechtsreform demnächst darüber, ob Plattformen für die hochgeladenen Inhalte verantwortlich sind. Die Vorinidzien sprechen dafür, dass dies so sein wird – womit die Karten auch dann neu gemischt werden, wenn die Urheberrechtsreform am Dienstag scheitert.