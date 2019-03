Zehntausende gingen gegen EU-Urheberrechtsreform auf die Straße

Besonders in Deutschland konnten die Veranstalter viele Menschen auf die Straße locken. Allein in München sollen etwa 40.000 Personen an der Protestkundgebung teilgenommen haben, berichtet t3n. In Berlin waren es rund 20.000 Personen, in Köln zirka 10.000 Personen. Für Düsseldorf gibt die Polizei 4000 Personen an, für Hamburg 6000 und für Hannover 3200. In Berlin waren ebenfalls mehrere tausend Demonstranten unterwegs.