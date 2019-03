Axel Voss vs. Julia Reda: Stimmungsbild vor dem Urheberrechtsvoting

Am Folgetag beschwerte er sich in einer öffentlichen Pressekonferenz in Berlin, dass sich die Debatte „immer wieder um Artikel 13“, drehen würde. Beim Gespräch in Brüssel versuchte er das Thema gar zu vermeiden – was ihm nicht gelang. Immer wieder ging es zurück zu der Frage, wie der Gesetzestext in der Praxis technisch umgesetzt werden könne. Voss verwies mehrfach darauf, dass er über keine technische Expertise verfüge. Er machte dabei auch einen Vergleich mit Autoherstellern, denen er auch nicht vorschreiben würde, wie der Motor auszusehen habe.

Seine Position zur Reform ist klar: Voss geht davon aus, dass nur große Plattformen wie YouTube tatsächlich technische Maßnahmen einsetzen müssen, um das Hochladen von geschützten Inhalten zu verhindern. „Der Sinn und Zweck von Artikel 13 ist, Online-Plattformen zu einer Lizenzierung zu führen, um fairer zu vergüten. Die Streichung dieses Artikels ist politisch keine Option.“

Oft genug war ihm vorgeworfen worden, das Internet nicht zu verstehen. Dieser Eindruck bestätigte sich bei unserem Gespräch, ohne auf die Inhalte näher eingehen zu dürfen.