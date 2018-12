„Mehr Cyberhygiene würde die meisten Angriffe verhindern“

Kein "Hacking back" in Österreich

In Österreich setzt man unterdessen auf „Risikominimierung“. „Was wir beobachten, sind verstärkt politisch motivierte Angriffe und Spionage. Gerade im Bereich der öffentlicher Verwaltung müssen wir aufpassen, dass keine Informationen von österreichischen Bürgern abfließen können“, sagt Wolfgang Ebner, Präsident des A-SIT. „Hacking back“ sei in Österreich allerdings „kein Thema“. „Wir haben in Österreich sehr strenge Regeln und eindeutige Gesetze. Die liegen auf Prävention. Hacking back wird derzeit in Österreich nicht diskutiert“, so Ebner. Dem stimmt auch Albrechtowitz vom Bundeskanzleramt bei.

Die zweitägige Cybersicherheitskonferenz habe gezeigt, dass es sehr wichtig sei, nicht nur "übereinander, sondern miteinander" zu sprechen, sagt der BSI-Präsident. "Wir haben alle ein gemeinsames Ziel: Digitalisierung muss zum Erfolg werden. Die Konferenz hat gezeigt, dass man sich praktisch austauschen kann." Auch Albrechtowitz spricht von einer „positiven Erfahrung“. „Nichts ist so dynamisch wie die Digitalisierung. Genauso schnell ändern sich die Bedrohungen. So kann man sich austauschen und updaten“, fügt Ebner hinzu.