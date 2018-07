MeTwo: Tausende teilen ihre Rassismus-Erfahrungen

Die Diskussion rund um Fußball-Star Mesut Özil, der im Zuge seines Abgangs aus der deutschen Nationalmannschaft Rassismus anprangerte, wühlt gerade auch Menschen mit Migrationshintergrund auf. Unabhängig davon, ob sie das Foto von Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für richtig oder falsch halten, finden sich viele in der aktuellen Debatte wieder. Der neue Hashtag #MeTwo soll Alltagsdiskriminierungen und Rassismus sichtbar machen. Im Minutentakt werden negative Erlebnisse auf Twitter gepostet.

Zwei Identitäten

Initiiert wurde die Kampagne von Ali Can, der seit mehreren Jahren in Deutschland Seminare und Workshops über interkulturelle Kompetenzen gibt. In einem kurzen Video erklärt er seine Beweggründe und warum der in Anlehnung an die #MeToo-Kampagne angelehnte Hashtag #MeTwo entstanden ist: "Warum zwei? Weil ich mehr bin als nur eine Identität. Ich fühle mich in Deutschland zuhause, habe hier Freunde und gehe hier arbeiten. Und gleichzeitig kann ich mich auch zu einem anderen Land verbunden fühlen, etwa weil meine Eltern dort geboren wurden oder die Kultur mich geprägt hat. Die beiden Seiten verschmelzen."