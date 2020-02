Microsoft-Manager: "Die US-Wahl ist in Gefahr"

Ist Microsoft eigentlich mit allen Gesetzen zufrieden, an denen die EU arbeitet?

Wir haben etwa die sogenannte E-Evidence-Verordnung zu elektronischen Beweismitteln, die von der Kommission entwickelt worden war, begrüßt. Doch als der Verordnungsvorschlag in den EU-Rat kam, hat es sich zum Negativen verändert (Anmerkung: Wichtige Safeguards zum Schutz der Bürger sind rausgeflogen). Jetzt unterstützen wir die Position des EU-Parlaments, weil diese genügend Schutz für die einzelnen Betroffenen bietet. Was ich damit sagen will: Es hängt sehr stark davon ab, wie sich Vorhaben entwickeln. Vorschläge zu Gesetzesinitiativen und Verordnungen können sehr schnell in eine falsche Richtung abbiegen. Wir glauben auch, dass Ähnliches mit der E-Privacy-Verordnung passiert ist. Diese hätte in der derzeitigen Form eine Menge unbeabsichtigter Folgen. Doch jetzt gibt es in Brüssel eine neue Kommission und wir warten darauf, was als nächstes passiert.

Sie werden nun Europa verlassen und eine Rolle bei der UN annehmen. Sind Sie froh, wieder in die USA zurückzukehren?

Teils, teils. Ich habe meine Karriere bei Microsoft in Paris begonnen und habe eine tiefe Verbindung mit Europa. Aber die USA ist meine Heimat. Bei der UN hat Microsoft eine Reihe von neuen Projekten. Das eine ist die Reduzierung von Co2 und unsere Nachhaltigkeitsziele, das andere sind Skills-Trainings für Frauen und Cybersecurity.