Cyberangriff auf Ministerium: "Österreich hat alles richtig gemacht"

Anfang des Jahres hat es mit dem Cyberangriff auf das österreichische Außenministerium auch ein Land erwischt, von dem man bislang dachte, es sei relativ sicher vor Angriffen, sagte John Frank, Vice President von Microsoft und zuständig für EU-Angelegenheiten, im Gespräch mit der futurezone. Auch knapp vier Wochen nach der Entdeckung der Angreifer im Netz des Außenministeriums arbeiten Experten noch immer an der Beseitigung des Problems. Entdeckt wurde der Angriff bereits am 3. Jänner und einen Tag später offiziell gemeldet.

„ Österreich hat alles richtig gemacht, in dem es öffentlich gemacht hat, angegriffen zu werden“, so der Experte. Eine Mitarbeiterin aus dem Außenministerium hatte erklärt, dass man den Angriff vor allem deshalb gemeldet habe, weil man kurz nach der Entdeckung nicht abschätzen hatte können, ob personenbezogene Daten betroffen waren. Dadurch war man aufgrund der aktuellen Rechtslage bzw. der DSGVO dazu gezwungen, den Angriff bekannt zu geben. Die Angreifer dürften in den Systemen nach Dokumenten zu EU-Positionen gesucht haben, wie gut informierte Quellen der futurezone berichteten.

Angreifer vertreiben braucht Zeit

Dass der Angriff nach wie vor am Laufen sei, sei nichts Ungewöhnliches, sagt der Cyberexperte von Microsoft. Auch nicht, dass die Aufklärung des Vorfalls länger dauert. „Zuerst muss man verstehen, was passiert ist und erst dann kann man sich überlegen, wie man einen Angreifer wieder aus dem Netz bekommt. Das braucht seine Zeit“, so der Experte. John Frank war diese Woche in Wien, um mit dem Innenministerium Gespräche zu führen. Davor hat an der Universität Wien zusammen mit dem Universitätsprofessor Nikolaus Forgó und Wolfang Rosenkranz vom Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) über Cybersicherheit im digitalen Raum diskutiert.

Generell seien Cyberangriffe auf Nationalstaaten im Steigen, sagt Frank. Was 2007 mit einer Attacke gegen staatliche Organe in Estland begann, habe sich im Laufe der Jahre fortgesetzt. 2017 hätten vor allem Angriffe mit der Schadsoftware WannaCry dominiert, bei der Daten verschlüsselt und von Erpressern für die Freischaltung Geld verlangt worden war. Davon waren neben staatlichen Behörden auch zahlreiche Krankenhäuser, Gemeinden oder Verkehrsbetriebe betroffen.

„2019 hatten wir ähnliche Angriffe auf Behörden und Nationalstaaten“, erklärte Frank. Nur die Schadsoftware habe sich verändert und die Angreifer werden immer frecher, fügt Wolfgang Rosenkranz vom KSÖ hinzu. So würden die Erpresser mittlerweile nach dem Datendiebstahl häufig damit drohen, die gestohlenen Dokumente zu veröffentlichen, sagt der KSÖ-Experte. Rosenkranz spricht sich dafür aus, dass Cyberangriffe deshalb nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfen. Zudem sollen Menschen nicht das Vertrauen in Institutionen verlieren, nur weil diese einmal angegriffen wurden. Das würde derzeit viele Firmen davon abhalten, Vorfälle zu veröffentlichen und davon zu lernen.