Ministerium streicht eCard als Nachweis für Grünen Pass

Nach Kritik am Einsatz der eCard zur Abfrage des Corona-Status legt das Gesundheitsministerium die Pläne vorerst auf Eis.

Gegenüber der futurezone unterstrich das Gesundheitsministerium, dass man weiterhin an niederschwelligen Zugängen arbeite, um etwa auch weniger technologieaffinen Personen wie Senior*innen einen möglichst einfachen Zutritt zu vielen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens ermöglichen können. Gleichzeitig nehme man die geäußerten Bedenken ernst und arbeite an einer digitalen, fälschungssicheren Lösung, die EU-konform und rechtlich gedeckt sei.

Damit ist die Lösung vom Tisch, dass für einen Eintritt in Restaurants, bei Veranstaltungen oder auch für Dienstleistungen wie Friseur*innen die Nummer der eCard zum Abrufen des Corona-Status verwendet und zu diesem Zweck auch abfotografiert wird. Die Datenschutzorganisation epicenter.works hatte die geplante Lösung heftig kritisiert und sprach von gravierenden Privatsphärenproblemen und Sicherheitslücken .

Die eCard wird beim Grünen Pass keine Rolle spielen - zumindest nicht zum Start. Das teilte das Gesundheitsministerium der futurezone mit: "Der Datenschutzrat hat sich zur Verwendung der ecard als weiteres Service kritisch geäußert. Daher wird dieses zusätzliche Service hintangestellt. Die Bundesregierung arbeitet weiter an der sicheren Umsetzung des digitalen Grünen Passes."

Zentrale Speicherung unklar

Nicht klar ist allerdings weiterhin, ob das Ministerium an dem zentralen Online-System festhalten will, über das die geplante digitale Lösung zugreifen soll. Den bisherigen Plänen zufolge sollte die Abfrage des Corona-Status einer Person ja zentral erfolgen, was von Datenschützer*innen ebenfalls heftig kritisiert wurde. Damit könne man nämlich eindeutig zuordnen, wer wo wann Zutritt zu Restaurants und Dienstleistungen hatte und auf Basis dieser Informationen auch Bewegungsprofile erstellen.

Auf Nachfrage der futurezone wollte sich das Gesundheitsministerium in diesem Punkt nicht festlegen und verwies einmal mehr darauf, dass man an einer Lösung arbeite, die sich an den Vorgaben der EU-Behörden orientieren werden. Die Diskussion diesbezüglich sei europaweit noch im Gange.