Netzpolitik: Was die neue Regierung vorhat

Das geltende Datenschutzrecht entspreche den aktuellen Anforderungen nicht mehr, heißt es in dem Papier. Maßnahmen zu einer Modernisierung des Datenschutzes sollen aber auch nicht wirklich getroffen werden. Man wolle die Ressourcen der Datenschutzbehörden optimal einsetzen und aufwändige bürokratische Registrierungsverfahren auf das notwendige Maß reduzieren, steht im Regierungsprogramm. Immerhin will die Regierung EU-Richtlinien zum Datenschutz “vorantreiben”. Auch um ein Abkommen zwischen EU und USA, unter Berücksichtigung der Datensicherheit, will sich die große Koalition bemühen.