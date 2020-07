Nutzer sollen für Netzsperren zahlen

Manch einer mag sich jetzt denken, dass derartige Sperren doch gar nicht so viel kosten können. Doch ganz so ist es nicht: „Durch Netzsperren entsteht uns ein hoher interner administrativer Aufwand“, erklärt ein Sprecher von Drei der futurezone. Drei ist einer der vier Provider, die Netzsperren umsetzen müssen. Konkrete Zahlen will er aber keine nennen, ebenso wenig wie der Internet-Anbieter UPC, der den Aufwand ebenfalls "beträchtlich" einschätzt.

Aus Großbritannien, wo es ebenfalls Netzsperren gibt, liegen von Providern bereits konkrete Zahlen vor: Pro gerichtlicher Sperranordnung fallen dort rund 5000 Pfund (zirka 6344 Euro) an Kosten an. Rechnet man das in Österreich auf die Anzahl der Websites hoch, die der VAP gerne sperren lassen möchte (nämlich rund 100), sind das rund 634.400 Euro, die heimische Provider aufbringen müssten, um Websites zu sperren.