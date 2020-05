Österreichs Haupt-Netzknoten wird nicht ständig überwacht

"Ich kann nach derzeitigem Kenntnisstand ausschließen, dass der Datenfluss am VIX durch in- oder ausländische Behörden überwacht wird. Wir haben großes technisches Know-how und hätten das bemerkt", erklären die Betreiber des VIX auf Anfrage der futurezone. Zugriff auf die technischen Geräte der Betreiber habe keines der am VIX eingemieteten Unternehmen, die darüberhinaus allesamt öffentlich bekannt seien, heißt es weiter. Die Standorte des VIX befinden sich im ersten und im 21. Bezirk in Wien. 100-prozentige Gewissheit können aber auch die Betreiber des VIX nicht geben. "Hintertüren in der Hardware können wir nicht völlig ausschließen und rund um die Uhr bewacht wird der VIX auch nicht", so ein Manager, der anonym bleiben möchte.

Das Profil hat kürzlich spekuliert, dass der VIX ein möglicher Standort für eine in den Snowden-Dokumenten erwähnte Abhörstation der US-Geheimdienste in Wien sein könnte. Diese Vermutungen werden zusätzlich von Berichten aus Deutschland angefacht, wo der Bundesnachrichtendienst den dortigen Datenverkehr am VIX-Pendant in Frankfurt überwachen soll. "Auf den ersten Blick ist der VIX die offensichtlichste Lösung für eine Überwachungsstation in Österreich", bestätigt auch ein hochrangiger Telekommunikations-Manager, der nicht genannt werden will, gegenüber der futurezone. Bei genauerer Betrachtung ergäben sich aber auch andere Möglichkeiten. "Die Leitungen selbst sind ein leichtes Ziel. Sämtliche Kommunikation - selbst Mobilfunkdaten - muss früher oder später durch Leitungen, die vergleichsweise einfach angezapft werden können. Dann wären Nachrichtendienste gar nicht auf den VIX angewiesen", so der Telko-Experte. Die Betreiber der Netz müssten nicht notwendigerweise über solche Abhör-Vorgänge Bescheid wissen.