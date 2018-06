Ohrfeige für Trump: US-Senat hält ZTE-Bann aufrecht

Der US-Senat hat eine Einigung von Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE durchkreuzt und für einen weiteren Verkaufsstopp von wichtigen Hightech-Gütern an das Unternehmen gestimmt. Die Senatoren votierten am Montag mit 85 zu zehn Stimmen für einen Gesetzesentwurf für die Wiedereinführung dieser Blockade. Der Aktienkurs von ZTE an der Börse in Hongkong brach ein.

ZTE musste Betrieb teilweise einstellen

Trump hatte erst Anfang Juni inmitten von Annäherungsversuchen zwischen Peking und Washington im Handelsstreit eine Einigung bezüglich ZTE verkündet - im Gegenzug für eine Strafzahlung in Höhe von 1,4 Mrd. Dollar (1,2 Mrd. Euro).