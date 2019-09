Rezo-Video ist Vorbild für Youtuber, die ÖVP angreifen

Kurz vor der Nationalratswahl sind diese Woche zwei „ÖVP-Zerstörungsvideos“ auf YouTube aufgetaucht. Dahinter stecken jeweils zwei Studenten, die sich vorher nicht gekannt haben. Unabhängig voneinander seien sie auf die Idee gekommen, heißt es in einem Interview mit „bento“.



Eines gemein ist ihnen jedoch: Sie sind vom YouTuber Rezo inspiriert worden, der vor der letzten EU-Wahl in Deutschland „Zerstörungsvideos“ der CDU veröffentlicht hatte. Die YouTube-Videos von Rezo hatten ingesamt über 16 Millionen Klicks.

Rezo-Format als Vorbild

Doch wer ist eigentlich Rezo? Rezo ist ein in Aachen lebender studierter Informatiker, der unter seinem Künstlernamen vor allem viele lockere Spaßplaudereien veröffentlicht. Mit seinen politischen Clips zur "Zerstörung der CDU" ist ihm ein Coup gelungen. Die Reichweite war so gewaltig, dass sich die Partei nach der Wahl in Sitzungen mit dem "Phänomen Rezo" beschäftigen musste.

Der 23-jährige Konstantin, der hinter einem der beiden "ÖVP-Zerstörungs"-Videos steckt, sagt etwa zu bento, dass er nach dem Rezo-Video darauf gewartet hätte, dass jemand aus Österreich dieses Format aufgreife. Als nicht passiert war, habe er es schlichtweg selbst gemacht. „Es gibt viele junge Menschen, die sich nicht täglich mit Politik befassen. Auch die sollten erfahren, was in diesem Land vor sich geht und was unsere Regierung so macht“, wird er zitiert. Sein 35-minütiges Video rangiert derzeit bei rund 100.000 Abrufen auf YouTube.