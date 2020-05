Snowdens Dokumente sorgen noch für viele Überraschungen

Ein Großteil der wichtigen Unterlagen müsse noch veröffentlicht werden, erklärte der Enthüllungsjournalist des britischen „ Guardian“. Zugleich bekräftigte er, dass die Dateien gut geschützt seien. „Alle Dokumente, die wir haben, sind sicher“, schrieb Greenwald am Dienstagabend in einer Fragerunde auf der Online-Plattform Reddit. „Wir haben alles weiterhin unter Kontrolle.“



Greenwalds Lebensgefährte David Miranda war Ende August am Londoner Flughafen Heathrow festgehalten worden, dabei wurden seine elektronischen Geräte konfisziert. Darunter befanden sich auch Datenträger mit Dokumenten, die Miranda zu Greenwald transportieren sollte. Später hieß es, Miranda habe ein Passwort dabeigehabt, mit dem die verschlüsselten Dokumente dekodiert werden könnten. Greenwald widersprach: „Er hat keine Schlüssel weitergegeben, die Zugang zu diesen Unterlagen erlaubt hätten, weil er keine solchen Schlüssel bei sich trug.“