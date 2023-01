Staatssekretär Tursky im Interview: "Daten sind das neue Öl"

Es gibt aber auch Ängste bei Menschen in Bezug auf künstliche Intelligenz. Einige denken sofort an den Terminator und das ist ein Fehler. Vergangenes Jahr hat Microsoft 100.000 Knieverletzungen miteinander verglichen und welche Behandlung zu welchem Ergebnis geführt hat. Und anhand von Röntgenbildern konnte eine KI dann ablesen, was die bestmögliche Behandlung ist. Man kann die ganze Erfahrung, die früher ein einzelner Arzt hatte, multiplizieren und weltweit neue Behandlungserfolge erzielen. So hilft künstliche Intelligenz.

Hätte Europa bei der Halbleiterproduktion nicht schon längst reagieren müssen? Der European Chip Act kommt, aber wir wissen, dass wir uns von China und Taiwan zu großen Teilen abhängig gemacht haben. Wir dürfen bei der Digitalisierung nicht die gleichen Fehler machen wie bei der Globalisierung. Wenn ein querstehendes Schiff im Suezkanal dazu führt, dass österreichische Firmen Kurzarbeit anmelden müssen, dann haben wir was falsch gemacht. Wir machen uns in Europa abhängig von Großkonzernen in den USA und in China. Deshalb arbeiten wir an einer digitalen Souveränität Europas.

Welche wären das neben der KI? Halbleiter und Quanten. Wir haben in Innsbruck und Wien große Teile des mitteleuropäischen Know-hows was Quantencomputing betrifft. Wir haben in der Steiermark und in Kärnten super Kompetenzen was die Halbleiterindustrie betrifft. Wir müssen nur schauen, dass diese Innovationen bei uns passieren und nicht abwandern.

Die EU will mit dem European Chip Act ihren weltweiten Marktanteil bei Halbleitern bis 2030 von aktuell 10 auf 20 Prozent verdoppeln. Damit soll vor allem die Abhängigkeit von anderen Märkten reduziert werden. Dafür wurden 43 Milliarden Euro bereitgestellt. Ein Teil davon wird in die Forschung gehen, zudem sollen die Fertigungskapazitäten erhöht werden.

Wie sieht das konkret aus?

Ein Thema ist die European Cloud, also der Aufbau von Datensystemen. In Zukunft wird es in der europäischen Wirtschaft darum gehen, ob man über Datenmengen verfügt - vom Tischler bis zur großen Industrie. Wenn wie aktuell 80 Prozent dieser Daten in Amerika liegen und wir nur Zugriff darauf haben, werden wir irgendwann ein Problem haben, denn Daten sind das neue Öl. Wir dürfen keine Datenmonopole in den Vereinigten Staaten und in China haben, sondern müssen über eigene Datensysteme in Europa verfügen.

Aber wir arbeiten ja auch in Europa stark mit internationalen Firmen zusammen.

Prinzipiell haben wir in Österreich sehr sichere eigene Datencenter, die privatwirtschaftlich oder staatlich betrieben werden. Dort werden alle staatlichen Daten, aber auch Bankdaten, aufgehoben. Es ist illusorisch zu glauben, dass man Firmen wie Google, Microsoft, Amazon aber auch das chinesische Alibaba aus Europa verbannen kann. Das wird die EU selbst mit sämtlicher Willenskraft über Jahre nur mit enormem Investment schaffen. Und wenn wir so weit sind, sind die anderen wieder weit vorne. Der europäische Weg, und das halte ich für richtig, ist das über Regularien zu lösen.

Gerade sind Hackerangriffe ein großes Thema. Wie sicher sind die österreichischen Daten?

Je größer das System, umso sicherer ist es. Alle staatlichen Daten liegen auch auf staatlichen Servern und das Bundesrechenzentrum und alle Partner verfügen natürlich über eine sehr gute Sicherheitslandschaft.

Die Reisekosten zur CES 2023 wurde vom Digitalstaatssekretariat übernommen.