"Städte müssen mit Technologie auch experimentieren“

Es fehlen die Tech-Talente

In San Francisco haben man freilich ein „ganz spezielles“ Problem. Aufgrund der Nähe zum Silicon Valley sei es extrem schwierig, Technologie-Talente zu finden. „Wir müssen hier mit Google und anderen Tech-Unternehmen konkurrieren und wir können keine Vergünstigungen oder Gratis-Verpflegung bieten. Am ehesten kommen Menschen zu uns, die bereits so viel Geld verdient haben, dass sie ihre Dienste und ihr Wissen gerne für das Gemeinwohl zur Verfügung stellen möchten“, sagt Bishop.

Im Gegensatz zu Europa werden US-Städte aber weniger zentralisiert verwaltet, meint Bishop. Daher habe man es oft einfacher, derartige Ideen umzusetzen. „Dieser Unterschied in der Verwaltung ist jetzt aber nicht per se gut oder schlecht. Das möchte ich nicht bewerten“, so die Digital-Expertin für die öffentliche Verwaltung.

Inklusive Technologien

Dass neue Technologien wie Blockchain, Bitcoin oder Künstliche Intelligenz bald dazu führen werden, dass sich die Rolle von ganzen Staaten verändern wird, wie Tim Draper in seiner Eingangskeynote des GovTech-Festivals gesagt hat, glaubt Bishop nicht. „Es klingt zwar interessant, aber Regierungen sind noch weit entfernt von den Dingen, die Draper beschrieben hat. Es ist aber auch schwierig, vorherzusehen, welche Technologie am Ende wirklich einen großen Einfluss auf Regierungen hat.“

Für die Stadt San Francisco setze man vor allem auf „inklusive Technologien“, meint Bishop. „Egal, was man verdient, welche Nationalität man hat, das spielt keine Rolle. Wir möchten, dass alle Services für alle Menschen zur Verfügung stehen und nicht für eine kleine Gruppe der Gesellschaft. Das passiert jedoch in der Regel häufig, dass, wenn neue Technologien eingesetzt werden, Menschen damit ausgeschlossen werden. Darauf achten wir bei der Entwicklung, dass das bei uns in der Stadt nicht passiert.“