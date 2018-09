Stop BEZOS: US-Gesetz soll Ausbeutung bei Amazon verhindern

Obwohl der Gesetzesentwurf nach Amazon-Gründer und CEO Jeff Bezos benannt wurde, wären auch andere Unternehmen betroffen, wie Fast-Food-Kette McDonalds und die Supermarkt-Kette Walmart. Laut einer Untersuchung der NGO New Food Economy beschäftigen diese beiden Unternehmen die meisten Mitarbeiter, die auf Lebensmittelhilfe angewiesen sind. Doch Sanders attackiert Bezos bereits seit mehreren Wochen scharf. „Die Steuerzahler dieses Landes sollten nicht einen Typen mitfinanzieren, der 150 Milliarden Dollar schwer ist und der jeden Tag um 260 Millionen Dollar reicher wird“, so Sanders in einem Interview mit Techcrunch. Amazon erreichte kürzlich als zweites börsennotiertes US-Unternehmen – nach Apple – einen Marktwert von einer Billion Dollar.

Trotz Job auf Sozialleistungen angewiesen

Laut New Food Economy ist jeder dritte Amazon-Mitarbeiter in Arizona auf Lebensmittelmarken angewiesen, in Pennsylvania ist es jeder Zehnte. Der Gesetzesentwurf würde sowohl Festangestellte als auch Teilzeit-Mitarbeiter und Vertragsbedienstete berücksichtigen. Es ist unklar, welche Chancen auf Erfolg der Gesetzesentwurf hat. Neben Sanders wird der Vorschlag von Ro Khanna, einem demokratischen Vertreter im US-Repräsentantenhaus, unterstützt. Dieser hatte im Vorjahr einen ähnlichen Entwurf vorgelegt.