Strategien gegen die Überwachung durch Geheimdienste

Diese seien derzeit auf dem Vormarsch, so Tschohl. Durch die auf uns zukommende Vernetzung durch das Internet der Dinge und Smart Cities, die IT in nahezu alle Ebenen unseren täglichen Lebens bringen werden, würden Unternehmen durchaus mehr Geld in die Hand nehmen, um Technologien zu entwickeln, die die Privatsphäre des Einzelnen schützen. Bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Datenschutz ortet Tschohl unterdessen „viele Schlupflöcher“. Hier sei eine Anpassung notwendig, um diese Löcher zu stopfen.

Dies sieht auch Mario Oetheimer, Jurist und Leiter des Bereichs „Information Society, Privacy and Data Protection“ der Europäischen Grundrechte Agentur (FRA,) ähnlich. „Wir müssen das Gesetz ändern und Datenschutzbehörden mehr Macht geben und sie mit den notwendigen Hilfsmitteln ausstatten. Das ist zwar nur eines der Dinge, denn wir müssen auf allen Ebenen ansetzen, aber es ist nicht vernachlässigbar.“ Die ehemalige slowenische Beauftragte für Informationsfreiheit und Datenschutz, Natasa Pirc Musar, sieht das ebenso und beklagt gleichzeitig, dass sie in ihrer Funktion nicht viel tun konnte, wenn es um die Überwachung der slowenischen Bürger durch den US-Geheimdienst NSA ging. „Die Regierung war nicht in der Position, mir darüber Auskünfte zu erteilen. Das war frustrierend“, so Pirc Musar.