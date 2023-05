Tiktok klagt gegen Verbot in US-Bundesstaat Montana

Tiktok klagt nach der Ankündigung des Verbots der Video-App in Montana gegen den US-Bundesstaat. "Wir fechten das verfassungswidrige Tiktok-Verbot von Montana an, um unser Unternehmen und Hunderttausende Tiktok-Nutzer in Montana zu schützen", teilte das Unternehmen am Montag auf Twitter mit.

Es gebe eine Reihe von Präzedenzfällen, die Tiktok nach eigener Auffassung in eine juristisch starke Position bringen. Montana hatte Tiktok vergangene Woche als erster US-Bundesstaat verboten.

