Trump könnte Google und Facebook mit Verordnung zusetzen

Dass US-Präsident Donald Trump Online-Plattformen wie Google, Facebook oder Twitter nicht unbedingt freundschaftlich zugeneigt ist, ist kein Geheimnis. Ende August echauffierte sich Trump etwa über seine Google-Suchergebnisse und warf dem Internetkonzern Manipulation vor, weil er dort vor allem in Zusammenhang mit für ihn negativen Nachrichten zu finden war.

Nun wurde der Nachrichtenagentur Bloomberg der Entwurf eines Dekrets zugespielt, in dem die US-Behörden dazu angehalten werden, die Wettbewerbspraktiken und die politische Voreingenommenheit der Internetkonzerne zu untersuchen. Lösungsvorschläge für mögliche Missstände sollten dann rasch erarbeitet werden, heißt es in dem Papier weiter. Namen von Unternehmen werden in dem Papier zwar keine genannt, dass es auf Google, Facebook und Co. abzielt, ist aber nicht schwer zu erraten.