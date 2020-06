Trump löscht "White Power"-Tweet

US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag ein Video auf Twitter geteilt, dass während Protesten gegen den Präsidenten aufgenommen wurde. Trumps Anhänger fuhren mit Golfcarts an den Demonstranten vorbei. Ein Mann brüllt den Demonstranten "White Power!" ("Weiße Macht") entgegen und streckt die Faust nach oben. Dieser Slogan wird in USA vor allem von rassistischen Gruppen eingesetzt.

Inzwischen hat er das von ihm weiterverbreitete Twitter-Video wieder gelöscht. Er reagierte damit auf massive Kritik auch aus den Reihen der Republikaner. In dem undatierten und offenbar aus Florida stammenden Video scheinen sowohl die Demonstranten als auch Trumps Anhänger ältere weiße Amerikaner zu sein.