Twitter-Account postete Trump-Tweets noch einmal und wurde gesperrt

"Schießereien beginnen"

Das war auch der Fall. Gesperrt wurde der Account nach einem Tweet, der wortgleich mit einem Posting des US-Präsidenten vom 28. Mai ist. Darin heißt es: „Diese Rowdys entehren die Erinnerung an George Floyd und ich werde das nicht zulassen. Ich habe mich mit Gouverneur Tim Walz ausgetauscht und ihm gesagt, dass das Militär den ganzen Weg mit ihm gehe." Zusatz: „When the looting starts, the shooting starts“ - zu Deutsch: „Wenn das Rauben beginnt, beginnt das Schießen“.

Twitter teilte SuspendThePres mit, dass die Sperre des Kontos innerhalb von 12 Stunden, nachdem das Posting gelöscht wurde, wieder aufgehoben werde. Trumps Original-Posting ist nach wie vor auf Twitter, wurde allerdings mit einem Warnhinweis versehen.