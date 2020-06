Twitter drängt auf mehr Transparenz

Damit verschärft sich im NSA-Skandal der Ton zwischen dem Internetunternehmen und den Behörden. Twitter will detaillierter über Forderungen nach Nutzerdaten berichten dürfen, die von dem Auslandsspionage-Geheimgericht FISA gestellt werden. Die Veröffentlichung der Zahlen dürfte nicht von übermäßig strengen Vorgaben beschränkt werden, erklärte Twitter am späten Donnerstagabend im Firmenblog. „Sie müssen in einer Spanne sein, die präzise genug ist, um aussagekräftig zu sein.“