So könnt ihr euch die UFO-Anhörung im US-Kongress ansehen

Die Anhörung startet am 26. Juli um 16 Uhr (MESZ). Sie kann in Echtzeit über folgenden YouTube-Livestream mitverfolgt werden:

Ein Unterausschuss des US-Kongresses hält eine Anhörung zu UFOs ab. Das kündigte das Gremium kürzlich in einer Presseaussendung an. Es wird dabei "Berichte aus erster Hand" über "nicht identifizierte Luftphänomene" (Unidentified Aerial Phenomena, kurz: UAP ) untersuchen, heißt es. Zudem möchte der Ausschuss "die Transparenz und Rechenschaftspflicht der Regierung" in Bezug auf mögliche Bedrohungen der nationalen Sicherheit bewerten.

Kongress will US-Bürger informieren

Mit der Anhörung will der Kongress eigenen Angaben zufolge "Transparenz in die UAPs bringen". "Das Pentagon und die Bürokrat*innen in Washington haben diese Informationen jahrzehntelang unter Verschluss gehalten, und wir wollen endlich Licht ins Dunkel bringen", so der Abgeordnete Tim Burchett.

Zu den 3 Zeugen, die während der Anhörung aussagen werden, gehört David Grusch. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter behauptete vor Kurzem, dass die US-Regierung seit Jahrzehnten außerirdische Raumfahrzeuge und die Leichen von UAP-Piloten birgt. Zudem gäbe es Beweise für "böswillige Aktivitäten" von UAPs. Grusch konnte allerdings keine physischen Beweise für seine Aussagen liefern.

➤ Mehr lesen: USA wegen Alien-Raumschiffen in Erklärungsnot